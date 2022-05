Max Biaggi diventa 'leggenda' della MotoGp

Max Biaggi è stato insignito della medaglia 'Legend' e inserito nella Hall of fame della MotoGp. La cerimonia, alla quale ha partecipato il Ceo della Dorna, Carmelo Ezpeleta, si è svolta all'autodromo del Mugello, dove sono in svolgimento le prove libere valide per il Gran premio d'Italia di domenica prossima, davanti a molti amici, tecnici, meccanici e piloti di ieri e di oggi. ''Mi sono passati davanti agli occhi tutti i momenti che ho vissuto nei 20 anni - ha raccontato Biaggi - ed è stato bello condividere tutto questo con tante persone che sono venute a salutarmi. Loro adesso lavorano in varie aziende e anche se sono passati tanti anni, sono ancora qui. Sono stato fortunato di aver trovato nella mia carriera persone competenti. Ho voluto vicino a me anche i miei figli - ha proseguito - perché per loro è il primo vero premio che possono vedere da adolescenti''. Sono arrivati anche saluti istituzionali come quelli di Sua Altezza Serenissima, il Principe Alberto II di Monaco e del presidente del Coni Giovanni Malagò: ''Sono felice di avere ascoltato le parole del Principe, che è il 'patron' del luogo dove abito ormai da 30 anni, ma mi ha fatto molto piacere ricevere anche il saluto di Giovanni che è un caro amico e che stimo moltissimo''.

Il pilota romano ha vinto 4 titoli mondiali nella classe 250 e ottenuto 42 vittorie, 29 in 250 e 13 nella massima serie fra classe 500 e MotoGp.