Festa anche al Museo Ferrari di Modena per Motor Valley Fest

In occasione della quarta edizione del Motor Valley Fest, la festa dedicata alla Terra dei Motori dell'Emilia-Romagna, in svolgimento a Modena fino al 29 maggio, il Museo Enzo Ferrari di Modena ha preparato una serie di iniziative legate all'evento e una nuova mostra. A "Ferrari Forever", inaugurata in occasione dei 75 anni di Ferrari, si aggiunge una esposizione celebrativa che ripercorre i 10 anni di storia espositiva attraverso un allestimento antologico.

Un percorso che parte dalla nascita del Museo nel 2012 e arriva ai giorni d'oggi ricordando le principali mostre che si sono succedute attraverso i loro manifesti: dalla prima realizzata, "Le Origini del Mito", con l'omaggio a Enzo Ferrari, "Le Grandi Sfide Ferrari Maserati", l'"Omaggio a Pavarotti" del 2014, "Driving with the Stars" del 2017 che celebra il forte legame della Casa di Maranello, fino alle più recenti "Grand Tour" e l'ultima "Le Ferrari di Gianni Agnelli". Sempre in occasione della Motorvalley, all'interno del museo, sono esposte otto auto che hanno fatto parte di precedenti racconti espositivi, tra queste: la Ferrari 166 Inter Touring Superleggera, la Ferrari 612 Scaglietti, la versione speciale creata per celebrare i 60 anni dell'azienda, e la F1 GA del 2003 dedicata a Gianni Agnelli in occasione della sua scomparsa.

Fino al 29 maggio, saranno esposte, nel piazzale antistante l'ingresso del Museo alcuni esemplari delle Ferrari attualmente in gamma; la mostra, sarà visitabile fino a marzo 2023.