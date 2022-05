Automobili Lamborghini protagonista al Motor Valley Fest

Automobili Lamborghini rinnova la sua partecipazione al Motor Valley Fest 2022, il festival a cielo aperto della Motor Valley emiliano-romagnola, in programma dal 26 al 29 maggio tra Modena e Bologna. Per tutta la durata della manifestazione, modelli Lamborghini saranno protagonisti nei luoghi principali del Motor Valley Fest. Dal 25 al 28 maggio una Huracán STO ed una Urus saranno esposte al pubblico presso il salone Autopromotec di Bologna, la Biennale Internazionale delle attrezzature e del postvendita automobilistico, riferimento mondiale per tutto il comparto dell'aftermarket automotive.

All'interno del salone non mancherà l'hypercar futuristica Lamborghini Terzo Millennio, esposta all'interno dell'area Electric City.

A Modena invece, all'interno della prestigiosa cornice dell'Accademia Militare sarà presente, per tutta la durata dell'evento, una Aventador Ultimae.

Dal 26 al 27 maggio Lamborghini è presente con un suo stand a "Innovation and Talents", la sezione del Motor Valley Fest pensata come luogo di incontro e confronto ideale fra aziende, università e giovani innovatori, con iniziative per far conoscere le opportunità professionali e formative della Motor Valley dell'Emilia Romagna. Il 27 maggio alle ore 14.30 è in programma un talent talk sul tema delle competenze e formazione, tenuto da rappresentanti del Dipartimento Human Capital & Organization.