Renault Kangoo Van, un 'corto d'autore' per E-Tech Electric

E' un 2022 all'insegna del rinnovamento della gamma commerciale al 100% elettrica, per Renault, che punta sul Nuovo Renault Kangoo Van E-Tech Electric, a breve affiancato dalla nuova versione da 52 kWh di Master E- Tech 100% elettrico. Proprio per celebrare il lavoro degli operatori commerciali a cui è rivolta l'offerta di nuovi veicoli elettrici, Renault è tornata sul piccolo schermo con una nuova campagna.

Per l'occasione, un video è stato realizzato da Tom Kuntz, vincitore del Director's Guild Of America, e dal Direttore della fotografia Linus Sandgren, vincitore dell'Oscar per il film 'Lalaland', alle prese con un mix di transizioni creative ed effetti speciali, pensati per far immergere lo spettatore nell'intensa quotidianità di un artigiano, nello specifico di un conciatetti. Il tutto è scandito dalla musica di 'Effetto Notte' di Georges Delerue. La telecamera segue tutto il giorno il protagonista della storia che va di cantiere in cantiere, dai tetti di Parigi al mare, passando per la campagna e i quartieri business, per portare a termine i suoi progetti.

"Partito con le campagne di lancio del veicolo commerciale Renault Kangoo Van 'Open Sesame' e di Trafic Van 'Vedete le cose in grande - ha commentato Sophie Jaguelin, Direttrice Expert Brand Content di Renault - il nuovo campo di espressione di Renault per i veicoli commerciali prende pienamente senso quando si tratta di valorizzare gli operatori professionali e i loro successi.

Kangoo Van E-Tech Electric segna l'inizio di una nuova saga pubblicitaria sui veicoli commerciali di Renault con una straordinaria qualità di realizzazione che coinvolge i migliori talenti".