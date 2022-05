Alfa Romeo Tonale, al via le prime consegne

Oggi, in anticipo rispetto all'arrivo ufficiale nelle concessionarie, sono stati consegnati i primi tre esemplari dell'Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale. I primi clienti avranno a disposizione un call center dedicato, disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. Potranno esprimere le prime reali sensazioni di guida e un giudizio sulla qualità percepita, fornendo un feedback importante sul modello.

L'evento è stato ospitato nello stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d'Arco, dove è stata realizzata una linea di montaggio dedicata con tecnologie d'avanguardia. Alla cerimonia erano presenti Francesco Calcara, senior vice president Global Marketing and Communication Alfa Romeo, e Raffaele Russo, country manager di Alfa Romeo in Italia.