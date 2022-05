La Lamborghini Gallardo della Polizia in mostra a Fiumicino

Nell'anno in cui la Polizia di Stato celebra il 170esimo anniversario della sua fondazione, l'aeroporto di Fiumicino, dopo aver ospitato in omaggio al Corpo a inizio aprile una mostra di auto e moto d'epoca allestita con due spazi espositivi nel Terminal 1 e nell'area di imbarco E, che tanta curiosità e attenzione hanno destato nei passeggeri in transito, ne ospita da oggi una seconda.

Un esemplare di Lamborghini Gallardo della Polizia di Stato è infatti esposto da questa mattina nell'area check-in del Terminal 1, prima dei controlli di sicurezza. Tante le foto e i video girati con tablet e smartphone dai passeggeri per la Supercar della Polizia di Stato.

La Lamborghini Gallardo non serve infatti solo per inseguimenti, incidenti o per operazioni di pattuglia. Spesso viene utilizzata anche per servizi speciali e operazioni da svolgere in estrema urgenza, come, ad esempio, il trasporto di organi. La mostra di oggi è l'ennesima attività che avvicina i passeggeri, l'aeroporto di Fiumicino e il ministero dell'Interno che, per quanto riguarda il Leonardo da Vinci, vede nella figura del Dirigente Capo, Giovanni Casavola, il comandante della Polaria.