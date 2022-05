Citroën Méhari: la spiaggina francese compie 54 anni

Presentata in una giornata freddissima della calda primavera del 1968, l'indimenticabile Citroën Méhari celebra il suo 54° anniversario. La piccola e leggera Méhari, con carrozzeria interamente in plastica, è stata concepita per gli utilizzi più svariati, dal divertimento al trasporto di attrezzi.

Leggera, agile e robusta, in grado di trasportare fino a 400 kg, è stata capace di andare dappertutto, mostrando anche inaspettate capacità off-road. Auto versatile per eccellenza, poteva essere una cabriolet, un pick-up o una berlina a 4 posti.



Il parabrezza abbattibile conteneva gli ancoraggi per due ferri che si univano ad un arco (smontabile) che sormontava i sedili di conducente e passeggero anteriore. Su questa struttura si poteva montare un tettuccio in tela che creava un abitacolo per i passeggeri anteriori. Estendendo il telaio si arrivava a coprire anche i passeggeri posteriori ed il bagagliaio, ottenendo così una berlina a quattro posti.

A suo agio a Saint Tropez o nel centro di Parigi, la Méhari è stata prodotta in quasi 150.000 unità per circa vent'anni: dal 1968 al 1987, comprese le versioni 4x4 che hanno servito l'esercito francese, anche in versione "paracadutabile" e svolto il ruolo di ambulanze veloci alla Parigi-Dakar del 1980, dove diedero prova di incredibile efficacia, capaci di andare e tornare facilmente tra le dune, senza insabbiarsi. Oggi è un'icona dello stile innovativo di Citroen, molto ricercata e apprezzata dagli appassionati.