Benzina, al self sale a 1,838 euro al litro

Nuovi interventi al rialzo sulla rete carburanti. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,838 euro al litro (1,833 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,826 e 1,858 euro al litro (no logo 1,832). Il prezzo medio praticato del diesel self scende a 1,836 euro al litro (valore precedente 1,842), con le compagnie tra 1,819 e 1,846 euro al litro (no logo 1,826).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato rimane fermo a 1,972 euro al litro, con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,912 e 2,060 euro al litro (no logo 1,882). La media del diesel servito scende a 1,969 euro al litro (contro 1,981), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,903 e 2,050 euro al litro (no logo 1,877).

I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,841 e 0,857 euro al litro (no logo 0,834). Scende il prezzo medio del metano auto collocandosi tra 1,759 e 1,988 euro al litro (no logo 1,801).