Voucher patenti per rispondere a carenza autisti

Un voucher pari all'80% del costo per il rilascio della patente, che vale circa 2.500 euro, per rispondere alla carenza di autisti nel settore. È quanto prevede il progetto 'Buono patente autotrasporto' che conta su risorse pari a 25 milioni di euro per 10mila patenti rilasciate da oggi fino ai prossimi 5 anni. Ne ha parlato in occasione di Transpotec Logitec, la manifestazione dedicata al settore in corso in fiera Milano a Rho, il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Alessandro Morelli. A partire dal prossimo 1° luglio, chi ha tra i 18 e i 35 anni, potrà andare in autoscuola e richiedere il contributo. A mancare sono circa 20mila conducenti di mezzi pesanti in Italia e 400mila in tutta Europa. Anche Fiera Milano ha lanciato il suo 'Progetto patenti': gli aspiranti autisti, di età media 32 anni, potranno accedere gratuitamente alla scuola guida per il conseguimento delle patenti C ed E e del CQC, e avere l'opportunità di essere assunti, una volta conseguiti gli attestati di guida, dalle aziende partner del progetto.