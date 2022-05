Tangenziale Aosta chiude 4 giorni, possibili disagi

Il tratto dell'autostrada A5 tra i caselli Aosta Est ed Aosta Ovest, che funge anche da tangenziale, sarà chiuso dalle ore 9 di lunedì 16 alle ore 18 di giovedì 19 maggio. La misura si rende necessaria a causa dei "lavori di smontaggio della struttura di protezione della cabinovia Aosta - Pila, sulla tratta di competenza della società Sav spa", si legge in un'ordinanza dell'11 maggio della società Rav, che gestisce il tratto Aosta-Monte Bianco. Il traffico si concentrerà quindi sulla strada statale 26, con possibili disagi, legati anche al passaggio di mezzi pesanti in corrispondenza delle rotonde. Sarà quindi rafforzata la presenza di forze dell'ordine per regolare la viabilità.