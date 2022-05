Traforo Monte Bianco, salta la chiusura di due mesi in autunno

Il traforo del Monte Bianco non chiuderà due mesi il prossimo autunno, come invece era stato ipotizzato nel marzo 2021 in occasione della presentazione di alcuni lavori. Sono infatti stati rinviati gli interventi, sulla volta della galleria, che avrebbero richiesto lo stop totale al traffico a ottobre e novembre (mesi scelti per il minor impatto sull'economia turistica).

Il ritrovamento di tracce di amianto nel cantiere di risanamento dell'impalcato stradale, nell'aprile 2021, ha portato a "una revisione di tutta la documentazione, del capitolato d'appalto, che tenesse conto di tutti i rilievi", spiega all'ANSA Riccardo Rigacci, direttore gerente del gruppo europeo di interesse economico del traforo del Monte Bianco (Geie-Tmb), che gestisce il traforo. L'intervento sulla volta al momento "è previsto nel 2023", ma prima "dell'autunno prossimo non siamo in grado di indicare la durata e l'impatto di questo tipo di lavorazione, perché in corso la progettazione".

Tuttavia il prossimo autunno "sono previsti altri lavori che richiederanno probabilmente una chiusura, ma non di due mesi.

Diciamo che sono lavori diversi che a questo punto dobbiamo fare: approfittiamo per realizzarli quest'anno dato che è dovuto slittare l'intervento sulla volta". Quindi, spiega Rigacci, ci "potranno essere chiusure totali di più giorni per questi interventi relativi al piano viabile e che riguarderanno sia il manto stradale sia la soletta".