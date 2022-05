Ferrari California: all'asta l'esemplare di Schumacher

Forse non sarà uno dei modelli di Maranello più esclusivi, ma a renderla tale ci ha pensato il proprietario 7 volte iridato nel mondiale di Formula 1: stiamo parlando della Ferrari California di Michael Schumacher, messa in vendita da Boutsen Classic Car, il concessionario dell'ex pilota di F1 Thierry Boutsen. Top secret il prezzo di partenza.

Sviluppata con il prezioso contributo dello stesso Schumacher, la Ferrari California era spinta dal motore aspirato 8 cilindri 4.3 litri alloggiato nel cofano anteriore. I 460 cavalli garantivano prestazioni più vicine ad una sportiva che non ad una Granturismo: da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e velocità massima di 310 km/h. L'esemplare di Schumacher era distinguibile per un paio di dettagli unici, come la livrea grigia attraversata da due stripes in Grigio Cerro, oltre ai poggiatesta ricamati con le iniziali del pilota tedesco. Dopo la consegna, avvenuta nel 2009 con il numero di telaio 168913, Schumacher la utilizzò per qualche anno apprezzando in particolar modo le caratteristiche del V8 aspirato ereditato dalla F430. Al momento ha percorso poco più di 15mila km.