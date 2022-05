Parcheggi in case private business GB per battere inflazione

Le necessità o meglio gli aumenti delle bollette e l'inflazione aguzzano l'ingegno. In Gran Bretagna, dove il reperimento dei parcheggi lungo le strade è da sempre problematico, molti cittadini hanno attivato una nuova fonte di reddito supplementare affittando - tramite il sito YourParkingSpace.co.uk - i vialetti o le altre aree di sosta all'interno della proprietà privata agli automobilisti in cerca di un posto al sicuro dalle costose contravvenzioni.

La crescita delle registrazioni di nuove case disponibili per questo servizio ha raggiunto in aprile il 131% rispetto allo stesso mese del 2021, a conferma che la domanda da parte di chi vuole parcheggiare sta egualmente aumentando. Come riferisce il sito britannico la media delle entrate annue per chi mette a disposizione il proprio vialetto è in crescita rispetto alle 500 sterline (590 euro) del 2021, tanto che un residente a Brighton ha incassato in un anno ben 5.400 sterline (6.400 euro).

"Con il costo delle bollette e delle spese quotidiane alle stelle, milioni di proprietari di case stanno valutando come possono guadagnare qualche soldo extra - ha dichiarato Harrison Woods, Ceo di YourParkingSpace.co.uk - e l'analisi dei nostri registri di prenotazione ha rilevato che migliaia di persone in più stanno registrando il loro vialetto sul nostro sito Web. Con l'incasso medio, una famiglia di tre persone può guadagnare abbastanza per coprire la bolletta annuale dell'acqua".

Il reddito da locazione di una piazzola privata è forte in tutte le parti del Regno Unito, il che significa - afferma YourParkingSpace.co.uk - che i proprietari di case a Birmingham, a Brighton, a Liverpool e naturalmente a Londra possono avere inconsapevolmente una miniera d'oro sul loro vialetto.