Mini Challenge, scalda i motori per la stagione 2022

E' tutto pronto per la partenza dell'undicesima edizione del campionato monomarca Mini Challenge 2022. I sei appuntamenti in calendario per il 2022 vedranno i piloti gareggiare sulle piste di alcuni dei più famosi circuiti nazionali, al volante del Mini John Cooper Works Challenge Lite, le MiniJohn Cooper Works Challenge Pro e le Mini John Cooper Works Challenge Evo pronte a sfidarsi in circuito tra asfalto e cordoli.

Continua, nel 2022, l'esperienza della categoria di gara Academy, che vede in pista anche gli under 25, nell'ambito del programma Mini dedicato ai giovani.

Tutte e tre le vetture previste per le gare e sviluppate grazie al supporto di Promodrive, sono basate sul modello della Mini John Cooper Works 3 porte e sono votate alla prestazione, la EVO con 306 CV, la Pro con 265 CV, la Lite con 231 CV, oltre ad essere dotate di un allestimento racing specifico.

Il Mini Challenge è aperto ai titolari di licenza di concorrente e/o conduttore ACI Sport valida per l'anno in corso.

Le gare, invece, si snoderanno in due turni di prove libere/test della durata di 25 minuti l'una, due turni di qualifica da 15' per stabilire la griglia di partenza di Gara 1 e Gara 2, e due gare da 25 minuti più un giro ciascuna. La prima vettura classificata è quella che per prima taglia il traguardo alla conclusione del programma della singola gara e dopo aver conteggiato le eventuali penalità.

Al termine di ogni gara per l'attribuzione dei corrispondenti punteggi, verranno stilate tre differenti classifiche, in base alle tre tipologie di auto in gara. Il MINI Challenge 2022 si svilupperà su un totale di sei week-end di gara, all'interno della programmazione ACI Sport Italia, con partenza il 2 luglio da Vallelunga e finale il 23 ottobre al Mugello.