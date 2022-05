Helbiz, team pronto per campionato dei monopattini elettrici

Per la partenza del Campionato mondiale di monopattini elettrici, Helbiz schiera la sua squadra di piloti. Per il neonato eSC, ovvero l'eSkootr Championship, l'azienda specializzata anche nella mobilità di ultima generazione, si schiererà infatti sulla griglia di partenza con il suo Helbiz Racing Team. L'eSC è l'unico torneo al mondo di monopattini elettrici e il protagonista in pista per Helbiz sarà il modello S1-X, presentato in anteprima mondiale ad EICMA 2021.

Il monopattino 'da corsa' con cui l'azienda gareggerà nel Campionato è stato messo a disposizione da eSC e personalizzato dalla società di micromobilità.

Il monopattino da gara è stato disegnato, progettato e sviluppato da YCOM, azienda della Motor Valley italiana e si presenta con un telaio composto di alluminio e fibra di carbonio, mentre le parti aerodinamiche, che ne definiscono il design, sono prodotte con una nuova fibra naturale completamente riciclabile. Il doppio motore elettrico su entrambe le ruote, per un totale di 12kW, consente grandi accelerazioni e una guida dinamica. Le ruote da 6,5 pollici e le gomme racing con diverse mescole consentono angoli di piega di oltre 45°.

"Come in ogni competizione - ha commentato Emanuele Liatti, Chief Product Manager di Helbiz - l'elemento fondamentale è la sicurezza: per questo, il mezzo sul quale il nostro team gareggia è dotato delle tecnologie più avanzate, in modo da salvaguardare al massimo ogni pilota, che sarà dotato di un abbigliamento studiato appositamente per queste tipologie di gare".

Come accade per altri mondi delle competizioni su pista, eSC sarà per Helbiz anche il laboratorio utile a sperimentare tutte le migliorie che equipaggeranno successivamente tutti i suoi monopattini, sia in sharing che in vendita. Del team pronto a gareggiare sotto i colori di Helbiz, fanno parte Sara Cabrini, pilota e collaudatrice, lo statunitense Jordan Rand, oltre a Jamiel Guarchadi. Il Campionato eSkootr 2022 prenderà il via il 14 maggio da Londra, per poi proseguire vero Sion in Svizzera e ancora in Francia, in Italia, in Spagna e in USA. Le località delle ultime date non sono ancora state comunicate.