Presentata a Termini Imerese la Gr Yaris Rally Cup 2022

È stato presentato a bordo del Motorhome della Toyota al porto di Termini Imerese, in occasione della Targa Florio, il campionato monomarca Gr Yaris Rally Cup organizzato dalla Toyota Gazoo Racing. Il trofeo, che nel 2021 è valso il riconoscimento agli Oscar del Motorsport con l'assegnazione del Casco d'Oro, si articolerà in sei appuntamenti.

Oltre quello in corso sulle strade della Targa Florio ci saranno altre cinque tappe, tutte su fondo asfaltato: il Rally di Alba 24 e 25 giugno; il Rally di Roma Capitale dal 21 al 23 luglio; la 1000 Miglia dal 25 al 27 agosto; il Rally Città di Modena 1 e 2 ottobre e il Trofeo AC Como 21 e 22 ottobre.

La protagonista del campionato è GR Yaris, vettura che nasce dall'esperienza del team Toyota Gazoo Racing nel campionato mondiale rally. Nel 2021 il team capitanato da Akio Toyoda ha raggiunto l'apice dal punto di vista sportivo conquistando il titolo iridato in tutte le competizioni FIA a cui ha preso parte: WRC, WEC, inclusa la vittoria a LeMans, e W2RC.