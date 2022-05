Moto: a Misano è festa Aprilia con gli assi della MotoGp

Sono arrivati in più di 10mila appassionati a Misano, all'appuntamento con la grande festa di Aprilia. Aprilia All Stars 2022 ha così finalmente ritrovato il suo pubblico che sin dal mattino ha affollato il paddock e le tribune per godere dello spettacolo in pista.

Aleix Espargaró, Maverick Viñales e Lorenzo Savadori, piloti titolari e test rider di Aprilia Racing, hanno accolto le grandi leggende Aprilia come i campioni del mondo Max Biaggi, Roberto Locatelli, Loris Capirossi, Alex Gramigni e con loro Mattia Pasini e Andrea Iannone. Insieme hanno dato spettacolo girando con le indimenticabili 250 2T da Gran Premio o con le RSV4, mentre Alex Gramigni ha festeggiato i 30 anni del suo titolo iridato 125, il primo di Aprilia nel Motomondiale, portando in pista la sua mitica RS 125 del 1992.

Il momento clou per gli sportivi appassionati di Motomondiale è stata ovviamente l'esibizione in pista delle RS-GP 2022, la MotoGP di Aprilia rivelazione di questa prima fase della stagione. Aleix Espargaró con una vittoria e altri due podi è tra i piloti protagonisti del campionato del mondo, mentre Maverick Viñales continua a guadagnare sempre più confidenza con la nuova moto.

Per tutti, appassionati motociclisti, gruppi di amici e anche per le molte famiglie accorse, è stata una giornata di festa e di occasioni di divertimento che hanno spaziato dai test delle moto della gamma Aprilia 2022 (RS 660, Tuono 660, Tuareg 660 e la gamma delle 125) alla fantastica animazione condotta dal grande palco, e per tutta la giornata, dalle star di radio Deejay e M2O. Fino alla performance live di Albertino che ha fatto ballare tutto il paddock e alla estrazione che ha premiato il fortunato vincitore di una fiammante Aprilia Tuono 660.

La grande e spettacolare parata delle moto Aprilia, portate in pista dai motociclisti accorsi a Misano, e guidata da Aleix Espargaró e Maverick Viñales in sella alle RSV4, ha chiuso l'edizione 2022 di Aprilia All Stars.

Per tutti gli amanti delle belle moto italiane l'appuntamento è all'edizione 2023.