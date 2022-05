Roma: arrivano nuove telecamere per corsie preferenziali

Nuove telecamere per le corsie preferenziali di Roma. Da lunedì 9 maggio altre corsie riservate al trasporto pubblico saranno controllate da dispositivi per la rilevazione automatica dei transiti, per contrastare l'invasione da parte dei veicoli non autorizzati. Lo fa sapere Roma Servizi per la Mobilità. Le telecamere si accenderanno in via Emanuele Filiberto, direzione Manzoni; via Emanuele Filiberto, direzione San Giovanni; viale Libia, direzione Santa Emerenziana; viale Libia, direzione Gondar; via Cicerone, direzione Cola di Rienzo; Lungotevere dei Sangallo; via Vittoria Colonna, direzione Ara Pacis; via Volturno, direzione Termini; via Volturno, direzione Cernaia; Corridoio Laurentino, direzione metro Laurentina; Corridio Laurentino, direzione GRA; via dei Fori Imperiali/via San Pietro in Carcere; largo Corrado Ricci/via dei Fori Imperiali; viale Eritrea, altezza via Sirte, direzione Piazza S.Emerenziana; viale Eritrea, altezza via della Marta, direzione piazza Annibaliano.