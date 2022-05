Bmw, per la 'Design Week' arte e tecnologia a confronto

Dall'arte fino alle quattro e due ruote, alla House of BMW di Milano che dal 7 al 12 giugno si trasformerà in un polo di dialogo tra persone, discipline artistiche e tecnologia. in occasione della Design Week, il designer e artista Mike Meiré ha infatti ideato un programma di installazioni, performance, workshop e dibattiti con focus sulle connessioni tra discipline diverse, digitalizzazione e circolarità.

Il progetto prende vita dall'interrogativo su come si possano progettare tecnologie che rispondano ai bisogni umani, date le sfide del mondo moderno. House of BMW si propone di dare alcune risposte possibili. Situato nel cuore del quadrilatero della moda di Milano, l'hub del Gruppo si trasformerà in uno spazio artistico sperimentale durante il Salone del Mobile e accenderà i riflettori sui temi della connessione, della digitalizzazione e della circolarità.

Il programma di sei giorni 'House of BMW: In residence Mike Meiré - Tales from a Neo Collective Future' prevede installazioni, performance, workshop e dibattiti curati da Mike Meiré, direttore artistico, designer, curatore e artista. "House of BMW è la location ideale per questo progetto interdisciplinare - ha spiegato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia - perché qui, tecnologia, design, bellezza e innovazione condividono il palco con la sostenibilità e la circolarità. E al centro, qualcosa di cui abbiamo riscoperto l'importanza negli ultimi anni: il valore delle relazioni interpersonali".