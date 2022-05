Bmw è auto ufficiale del Festival del Cinema di Cannes 2022

Dopo quasi 40 anni si interrompe la 'storia d'amore' fra Renault e il Festival del Cinema di Cannes, lasciando spazio sul leggendario boulevard de la Croisette ad una flotta di ben 163 auto elettriche Bmw.

Per la prima volta - ribadisce la Casa di Monaco - il Festival (che si svolge dal 17 al 28 maggio) offrirà una esperienza di mobilità senza precedenti a VIP, ospiti e addetti ai lavori di quello che è considerato l'evento cinematografico e artistico più famoso del mondo.



Il tradizionale logo con il rametto di palma in oro, che dal 1984 ha fatto bella mostra di sé sulle auto fornite della Renault, darà l'ufficialità alle auto con cui Bmw Group si occuperà dei trasferimenti tra l'aeroporto, vari luoghi di eventi e hotel.

Lo farà con modelli 100% elettrici come la iX, la i4 o la iX3 ma i riflettori saranno certamente puntati sulla 'ammiraglia' i7 che farà la prima apparizione dal vivo sulle strade di Cannes dopo il reveal globale dello scorso 20 aprile.

Bmw i7 è la prima auto di serie, tra l'altro, ad offrire nell'abitacolo un innovativo Theater Screen, cioè un widescreen da 31,3 pollici in formato 32:9 con risoluzione 8K che trasforma la seconda fila di sedili in una sala cinematografica esclusivo.

Le automobili Bmw - ricorda l'azienda - sono apparse più di 30mila volte sul grande schermo, contribuendo al riconoscimento mondiale del marchio di Monaco. Le apparizioni delle varie Serie 7 e Serie 5 nei film di 007 ed in altre pellicole di spionaggio sono indimenticabili, così come i vari modelli della gamma Bmw M hanno svolto un ruolo di primo piano nelle varie edizioni della saga di Mission Impossible.