Bmw, Cina resterà più grande mercato Nev del mondo

La Cina resterà il più grande mercato mondiale di veicoli a nuova energia (Nev dall'inglese new energy vehicles) per gli anni a venire. Lo ha dichiarato Nicolas Peter, Chief Financial Officer (Cfo) e membro del consiglio di amministrazione di Bmw Ag, in una recente intervista esclusiva rilasciata all'agenzia di stampa Xinhua.

"Il mercato complessivo dei Nev in Cina dovrebbe raggiungere circa i 13 milioni di unità nel 2025 e più del 25% di queste dovrebbe essere veicoli elettrici a batteria (battery electric vehicles o Bev). Questo corrisponde al nostro piano di aumentare le nostre vendite di Bev in Cina a circa il 25% delle vendite totali entro il 2025", ha commentato il dirigente.

Nel 2021, le vendite di Nev in Cina sono aumentate di circa il 170% su base annua. Questa crescita è continuata nel primo trimestre del 2022, quando - nonostante tutte le sfide presenti - il mercato Nev cinese ha registrato una crescita del 140% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Bmw ha ampliato il proprio portafoglio di prodotti elettrici e offre cinque modelli Bev ai clienti cinesi. Entro il 2023, questa cifra dovrebbe aumentare a 13, secondo Peter.

Ieri l'azienda tedesca ha lanciato la produzione della Bmw i3, fatta su misura per il mercato cinese, nel suo nuovo stabilimento chiamato Lydia a Shenyang, nel nord-est della Cina.

Il mese scorso, la casa automobilistica ha anche svelato l'anteprima mondiale della berlina di lusso completamente elettrica Bmw i7.

"Il nostro obiettivo è aumentare la mobilità elettrica", ha precisato il Cfo.

Nel primo trimestre di quest'anno, Bmw Group ha aumentato le vendite di veicoli Bmw e Mini completamente elettrici in tutto il mondo di quasi il 150% su base annua, raggiungendo circa 35.300 unità.

"In Cina, nonostante le continue sfide imposte dalla pandemia di Covid-19, abbiamo triplicato le vendite dei nostri modelli completamente elettrici nel primo trimestre del 2022, grazie alla popolarità dei nuovi modelli molto attesi, come la Bmw iX, la Bmw i4 e la già affermata Bmw iX3", ha osservato Peter, aggiungendo che "nel 2022, la nostra azienda prevede di raddoppiare le vendite globali di veicoli elettrici puri rispetto al 2021. Siamo pienamente sulla buona strada per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita".

Nel lungo periodo, il dirigente ha affermato che la sua azienda si aspetta che la Cina rimanga il più grande mercato automobilistico del mondo.

Il governo cinese si è impegnato ad adottare nuove misure politiche per aumentare le vendite di auto nel Paese, ha ricordato Peter.

Nel 2021, il mercato cinese dei veicoli per il trasporto di passeggeri ha registrato una crescita annuale del 4,4%. 846.000 mezzi Bmw e Mini sono stati consegnati ai clienti cinesi, con un aumento dell'8,9% rispetto al 2020, realizzando un nuovo record di vendite per il secondo anno consecutivo nel più grande mercato singolo di Bmw. (XINHUA)