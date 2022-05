Nasce Aci Radio, l'emittente dedicata agli automobilisti

La voce dell'Automobile Club d'Italia al fianco degli utenti della strada con Aci Radio, le cui trasmissioni sono iniziate da una manciata di ore. Diffusa attraverso la tecnologia digitale DAB+, Web, viene veicolata anche da un'app che faciliterà l'ascolto dell'emittente e il dialogo con la redazione. Al momento raggiunge il 57% della popolazione in 34 province grazie alla sinergia con RAI. I contenuti di Aci Radio sono estesi su tutti i campi di azione dell'Automobile Club d'Italia: dal turismo alla sicurezza stradale, dallo sport al tempo libero e al motorismo storico, con aggiornamenti di infomobilità nazionale e locale in collaborazione con il network "Luceverde", attivato nel 2009. Il palinsesto riprende lo schema delle radio generaliste che alterna musica, intrattenimento, news, notiziari sul traffico e sulla viabilità, informazioni meteo e programmi sui temi di maggiore interesse per automobilisti, motociclisti, turisti e più in generale chi si muove con qualunque mezzo, anche a piedi.

Il tutto 24 ore al giorno per 7 giorni su 7. Il Direttore responsabile di ACI Radio è Pierluigi Bonora, noto giornalista automotive con lunga esperienza, mentre il Direttore editoriale è Geronimo La Russa, presidente di ACI Infomobility e dell'Automobile Club di Milano.