Benzina, prezzo sale, self torna a 1,816 euro al litro

Nuovi aumenti sui prezzi di benzina e diesel. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 4 maggio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self aumenta a 1,816 euro al litro (1,809 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,812 e 1,826 (no logo 1,804). Il prezzo medio praticato del diesel self è a 1,837 euro al litro (valore precedente 1,828), con le compagnie tra 1,829 e 1,849 (no logo 1,826). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato sale a 1,953 euro al litro (1,948 il valore precedente), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,894 e 2,031 (no logo 1,859). La media del diesel servito va a 1,973 (contro 1,965), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,924 e 2,052 euro/litro (no logo 1,879).

Scendono leggermente i prezzi praticati del Gpl attestandosi tra 0,848 e 0,869 euro al litro (no logo 0,850). Infine, come detto, continua a calare il prezzo medio del metano auto collocandosi tra 1,793 e 2,093 (no logo 1,881).