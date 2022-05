Presentata la 106esima Targa Florio, 203 vetture al via

"Il mio primo atto è stato firmare il regolamento per la disputa dell'edizione di quest'anno della Targa Florio, se non l'avessimo organizzata avremmo avuto il rimorso per chissà quanto tempo". Lo ha detto il commissario straordinario dell'Aci Palermo Giovanni Pellegrino nel corso della presentazione della centoseiesima edizione della Targa Florio, la corsa automobilistica più antica del mondo che si disputerà sulle strade delle Madonie venerdì e sabato con partenza e traguardo a Termini Imerese. "Non ci sono nebbie all'orizzonte - rassicura Marco Rogano, direttore generale di Aci Sport - abbiamo grosse ambizioni per la Targa Florio e per la sua valorizzazione. Vogliamo portare la corsa a grandi livelli, non posso promettere che raggiungerà subito livelli internazionali, ma posso dire che lavoriamo con questo obiettivo".

Di certo, a sentire i diretti interessati, nessuno vuole portare il marchio Targa Florio lontano dalla Sicilia e dalle strade che ne hanno consolidato il mito. E proprio la grande attrattiva della corsa ha portato 203 iscritti all'edizione numero 106 che scatterà venerdì alle 14 dal molo trapezoidale del porto di Termini Imerese: alla partenza ci saranno 140 auto moderne in rappresentanza di cinque case automobilistiche e 63 auto storiche. In tutto saranno 600 le persone impegnate nei due giorni di gara per garantire il corretto svolgimento di tutte le prove e la necessaria assistenza. La Targa Florio vanta il record di longevità per le edizioni disputate fra tutte le gare automobilistiche, una in più di Indianapolis: "un primato che vogliamo tenerci stretto", assicura Rogano.

La Targa Florio, manifestazione organizzata dall'Automobile Club Palermo con il supporto di ACI Sport, è valida per il terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, per la Coppa Rally di ottava Zona e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Occhi puntati sul varesino Andrea Crugnola, al comando del campionato italiano dopo la vittoria al Ciocco, su Citroen e sul savonese Fabio Andolfi, terzo in classifica e reduce dal successo al rally di Sanremo, su Skoda. Pronto a fare il terzo incomodo Damiano De Tommaso, al volante della Skoda Fabia. Nutrita la rappresentanza dei piloti siciliani con Alessio Profeta, Totò Riolo e Marco Runfola pronti a dare fastidio ai favoriti.