Motor Arena, a Faenza nuovo polo racconterà la Motor Valley

Un 'Motor Arena' per raccontare la passione per i motori. Nasce a Faenza un nuovo progetto di valorizzazione regionale, a livello turistico ed economico, che vedrà al suo interno anche un centro culturale per raccontare la storia del 'motorsport made in Faenza'. Prenderà vita così, nell'area a ridosso del casello autostradale della città del ravennate, la 'Motor Arena', ovvero un centro dinamico che, grazie alla collaborazione tra partner pubblici e privati, esalterà la storia della Motor Valley, tra due e quattro ruote, in tutte le sue sfaccettature.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune di Faenza e IF Tourism Com- pany, unite per l'occasione con alcuni dei principali protagonisti del mondo dei motori del territorio come Scuderia AlphaTauri, Gresini Racing, Autodromo di Imola e Gian Carlo Minardi.

L'obiettivo condiviso da tutti i partner è quello di valorizzare il 'saper fare' di questa zona dell'Italia nel mondo dei motori. Durante l'evento di presentazione del progetto, l'intesa è stata formalizzata con la firma di un protocollo tra i soggetti promotori che fissa la road map delle varie fasi di realizzazione di 'Motor Arena', con apertura prevista per il settembre 2023. La nuova 'Motor Arena' ospiterà esposizioni temporanee e permanenti di moto di ogni epoca, memorabilia, foto e video, tornei ed esibizioni di e-sport motoristici.