smart e-cup, spettacolo e sorpassi a Vallelunga

Aspettative mantenute all'esordio della quinta stagione della smart e-cup, che ha scelto l'arena di Vallelunga per il debutto stagionale. Un weekend da ricordare per Leonardo Arduini, appena 17 anni, alla sua prima stagione completa nelle competizioni con i colori del Team Crema Diesel.

Il giovane ha stupito tutti gli addetti ai lavori conquistando, al termine di un'epica lotta a cinque, una straordinaria vittoria sotto la bandiera a scacchi, precedendo di un soffio due assi del volante come Gabriele Torelli e Simone di Luca.

Figlio del cinque volte campione italiano Massimo, il giovane Arduini ha vissuto un weekend in crescendo, dimostrando tanta velocità e determinazione sessione dopo sessione. Una costante crescita in un contesto altamente competitivo che ha stimolato Leonardo ad essere sempre più incisivo: 'È incredibile, non so davvero cosa dire se non grazie! Grazie a Crema Diesel per aver creduto in me, a mio padre per avermi trasmesso la sua passione e i suoi geni, alla smart e-cup per aver creato questo campionato straordinario e a tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere e migliorarmi costantemente. Gara 3 è stata qualcosa difficile da spiegare, una guerra durata per tutti i 18 minuti di gara. Da primo a quinto e ritorno non so nemmeno io più quante volte. Avevo avversari tostissimi e di livello superiore, ho trovato un varco all'ultimo giro quando siamo entrati in cinque alla curva Campagnano".

Nella giornata di ieri, la prima pole position della stagione è andata a Filippo Bencivenni, autore con la smart e-cup di Barbuscia di un giro eccezionale in qualifica. E' stata però l'Autotorino di Gabriele Torelli a imporsi in Gara 1, dopo un serrato duello proprio con il giovane bolognese che si è rifatto con la vittoria tra gli Junior.

In gara 2 l'inversione dell'ordine di arrivo di Gara 1 ha regalato colpi di scena e grande spettacolo come da tradizione.

A vincere è stato Francesco Savoia, dopo una straordinaria rimonta dalla 17esima posizione conclusasi solo nell'ultimo giro, quando ha avuto la meglio sulla Bonera di Mosconi e la SportMediaset di Federico Leo, che hanno completato il podio al termine di una gara vissuta tutta in lotta per la vittoria. Al pilota di Bonera va anche la vittoria del Trofeo Challenger.