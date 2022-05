Corvette Pace Car, all'asta le auto della Formula Indy

Sarà un asta record quella che avrà per protagonista una serie di pace car in arrivo direttamente dalla storia della Formula Indy. Una collezione di diciotto Corvette che proprio sui circuiti americani hanno svolto i loro 'servizi', sarà messa in vendita da Mecum ad Indianapolis, durante il mese di maggio.



La collezione include almeno una Corvette di ogni generazione, a partire dalla C3, ed è stato previsto che la somma necessaria per aggiudicarsi il lotto potrebbero raggiungere una quota tra 1,5 e 1,7 milioni di dollari, ovvero l'equivalente di un prezzo medio per ogni Corvette tra gli 83000 e i 94000 dollari. Tra le auto inserite nella lista, ci sono anche una Corvette Pace Car del 2004 usata come auto da parata per la Indy 500 del 2004, e una Pace Car del 2005 con solo 8770 km percorsi.

Non da meno, per il gusto dei collezionisti, è la Corvette Z06 Pace Car del 2006, una delle sole sei auto ufficiali di quell'anno. In aggiunta la collezione comprende anche una manciata di auto 'replica' di vere e proprie pace car: una per ogni anno dal 2013 ad eccezione di 2019 e 2021. Tre in particolare, la Corvette ZR1 Pace Car Replica 2013, la 2014 e la 2022, hanno meno di 100 miglia sul contachilometri, il che le rende praticamente nuove.

Le altre 7 vetture della collezione sono "Pace Car Editions", ovvero versioni speciali proposte da Chevrolet per le normali Corvette stradali, con l'obiettivo di celebrare i successi della Formula Indy.