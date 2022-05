Benzina: 15 gestori multati nel Ferrarese per aumento prezzi

Sono 15 i gestori di distributori di carburante nel Ferrarese ad esser stati sanzionati, per un totale di 45mila euro, dalla Guardia di finanza durante i 52 controlli eseguiti a partire dalla metà marzo. Tra i 15 multati, 8 sono stati scoperti per non avere inviato all'Osservatorio preposto dal ministero i prezzi dei propri carburanti (24mila euro in totale le sanzioni amministrative). Gli altri 7 gestori di stazioni di servizio sono stati invece sanzionati per non aver esposto in modo visibile i cartelli dei prezzi praticati, o per aver indotto in errore gli automobilisti, poiché i prezzi sulle locandine esposte erano diversi da quelli sulle colonnine e sulle pompe (21mila euro il totale delle multe in questo casi).

I controlli, spiega la Guardia di finanza di Ferrara, rientrano nella attività di verifica economica del territorio, e rappresentano un segnale dell'attenzione da parte del ministero al settore della commercializzazione dei prodotti energetici, contro le speculazioni dovute all'impennata incontrollata dei prezzi dei carburanti per autotrazione.

"I controlli sono stati voluti per assicurare il rispetto della normativa in tema di trasparenza dei prezzi, e tutelare sia le famiglie sia le imprese da eventuali speculazioni derivanti dall'attuale situazione di instabilità dei mercati", hanno sottolineato infine le fiamme gialle.