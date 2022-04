Stellantis, Suv Tonale rafforzerà il rilancio di Alfa Romeo

Con il lancio sul mercato del nuovo C-suv Tonale, previsto a giugno nei primi 31 mercati ed entro fine anno a livello globale, Cina e Stati Uniti compresi, Alfa Romeo rafforzerà la sua strategia di crescita del brand, passato in utile senza lanci di nuovi modelli e puntando ad aumentare "la redditività che già oggi ha raggiunto il livello dei brand premium".

Lo ha detto Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, a margine della presentazione dinamica di Tonale a Como. "In dodici mesi il business model di Alfa Romeo è stato migliorato, reso più rigoroso e ripulito e questo dimostra che l'operativitá poteva essere migliorata e c'è ancora spazio per farlo. Alfa Romeo è la dimostrazione che possiamo combinare passione, emozione e rigore e avere un business profittevole".

Con il C-suv Tonale Alfa Romeo punta ad essere ovunque, in Europa, in Asia, in America e anche in Cina per sostenere le vendite e lo story telling del nostro brand", ha spiegato Tavares. Ed ha aggiunto che per portare ai clienti cinesi il valore del made in Italy verrà esportato in quel mercato il Tonale fabbricato a Pomigliano.



"L'impatto del conflitto in Ucraina per ora è marginale, ma è evidente che rispetto all'ambiente esterno, ciò su inflazione, costi dei materiali e prezzi dell'energia, E' più significativo". Lo ha detto Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, a margine della presentazione dinamica del nuovo C-suv Alfa Romeo Tonale a Como. "Siamo nelle stesse condizioni dei concorrenti, tutto è sotto controllo - ha sottolineato - e non dovrebbe comportare variazioni dei risultati". Ed ha ribadito l'importanza che i responsabili si impegnino per la ricerca della pace. Per ciò che riguarda la crisi dei microprocessori, il Ceo di Stellantis ha detto che la situazione "non è differente da quella del 2021" ma semplicemente con minori elementi turbativi. "Abbiamo imparato a gestire la filiera delle forniture - ha ribadito - e le criticità riguardano solo 3 o 4 delle aziende del settore". E ha concluso che "per il 2022 non prevediamo sviluppi positivi, mentre la situazione dovrebbe migliorare nel 2023". La nuova situazione geopolitica sta modificando la transizione verso l'elettromobilità, e il futuro potrebbe comportare diversi orientamenti nei Paesi europei sul fronte dell'energia, con chi sarà impegnato maggiormente nelle energie rinnovabili o chi punterà a bilanciare la produzione mantenendo gas e fonti fossili. il tutto senza tralasciare chi sta pensando di tornare al nucleare. Lo ha detto oggi Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, a margine della presentazione dinamica del nuovo C-suv Alfa Romeo Tonale a Como. "In Europa su questi temi le discussioni saranno intense nei prossimi anni. Alla luce della guerra in Ucraina la questione energetica, cioè come avere energia pulita e sostenibile, è tornata sul tavolo. Ma questo è esattamente il punto che avevamo sollevato da 7 anni, purtroppo il livello di ascolto attivo da parte dei Governi non è stato molto elevato". Ed ha concluso che non c'è una singola risposta su questo problema, in quanto "starà ai Paesi trovare le soluzioni".