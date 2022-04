Electric Days, transizione corre anche sulle visualizzazioni

Sono stati un successo anche sul fronte delle visualizzazioni, gli Electric Days andati in scena lo scorso fine settimana a Roma. Sono infatti state oltre 129.000 le visualizzazioni dei talk che si sono svolti al MAXXI nel corso della due giorni sulla transizione ecologica, trasmessa anche in diretta streaming. L'evento phygital, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it si è svolto il 21 e il 22 aprile e il 23 aprile con uno spazio virtuale interamente dedicato all'approfondimento di prodotto.

L'appuntamento, alla sua seconda edizione, si è concentrato sulla transizione ecologica ed energetica della mobilità in Italia e ha visto un'agenda ricca di protagonisti del dibattito pubblico, tra i quali anche il Ministro Enrico Giovannini e la vice Ministra Alessandra Todde. Un successo, in termini di pubblico e visibilità, che ha trovato conferma anche sui social network. Alle 129.000 visualizzazione della diretta delle due giornate sui canali social di Motor1 e InsideEVs, con un watchtime medio superiore ai 9 minuti, si sono sommati i numeri registrati su TikTok, con le videoclip che hanno realizzato 2 milioni di video views e la live Talk "Quale futuro per la nostra terra?" con MarcoilGiallino, DavideCarblogger, Luca Talotta e Nikolais di Skuola.net che ha fatto registrare oltre 30 mila spettatori in diretta.

Le Instagram Stories di Motor1.com e InsideEVs per TikTok Stories con Il signor Franz e le attività realizzate in collaborazione con i profili di Vanity Fair e Wired Italia, hanno invece raggiunto le oltre 600.000 impressions durante le due giornate di evento.

"I numeri registrati dall'evento confermano il forte interesse da parte di addetti ai lavori e semplici automobilisti sulle tematiche connesse alla transizione ecologica - ha detto Alessandro Lago, direttore di Motor1.com e ideatore dell'iniziativa - e nel corso dei nostri 34 momenti di approfondimento, tra talk e fast talk, grazie a oltre 90 esperti abbiamo provato a delineare cosa serve, in un Paese come l'Italia, per portare a compimento in modo sostenibile questo processo che riguarda l'ambiente, le persone, l'economia e il lavoro".

Protagonisti di questa edizione sono stati anche i consumatori finali, sempre coinvolti attraverso i social network e guidati alla scoperta delle nuove vetture sul mercato, della tecnologia e dell'auto più indicata per le proprie esigenze.