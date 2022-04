ACI: la guida autonoma è vicina, saremo pronti

"Spesso, il futuro ci spaventa solo perché non lo conosciamo. Ed è quello che sta accadendo anche con la guida autonoma". È quanto ha dichiarato il Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, commentando i risultati degli ultimi test teorico-pratici, effettuati presso il Centro di Guida Sicura ACI Sara di Lainate, nell'ambito del progetto europeo PAsCAL (Public Acceptance of Connected and Autonomous vehicLes - Accettazione pubblica dei veicoli connessi e autonomi) che mira a sensibilizzare e preparare gli automobilisti europei all'avvento della guida autonoma. "L'idea - ha spiegato il Presidente ACI - che, presto, non saremo più noi a guidare la nostra auto ma sarà lei a guidare noi, ci preoccupa. È normale che sia così.

La guida autonoma, però, è ormai dietro l'angolo. Non possiamo far finta di niente né farci trovare impreparati: correremmo un rischio troppo grande. Per questo l'ACI - che ha particolarmente a cuore la sicurezza degli automobilisti italiani - è parte attiva del progetto PAsCAL ed è impegnato, con tutta la sua esperienza, il suo know-how e le sue tecnologie, ad accompagnare gli automobilisti di oggi nella mobilità di domani". La formazione è uno dei fattori in grado di incidere in modo sostanziale sul comportamento e l'accettazione dei Veicoli Connessi e Autonomi (CAV) da parte dei conducenti. È partendo da questa premessa che ACI READY2GO ha sviluppato la metodologia didattica teorico-pratica adottata da PAsCAL*, il progetto europeo (https://www.pascal-project.eu/) nato - nell'ambito di "Horizon 2020", il programma per la ricerca e l'innovazione dell'Unione Europea - con l'obiettivo di creare una "Guide2Autonomy" ("Guida verso l'Autonomia"): un insieme di linee guida e raccomandazioni per accelerare l'evoluzione user-friendly di veicoli e sistemi di trasporto automatizzati connessi.

Il percorso di costruzione e verifica della metodologia didattica READY2GO - rivolta a tutte le categorie di conducenti: alle prime armi, esperti e formatori professionisti - si è concluso a fine febbraio di quest'anno con lezioni pratiche nel Centro di Guida Sicura ACI Sara di Lainate, che ha visto il coinvolgimento di 91 conducenti totali di cui: 79 militari dell'Esercito Italiano (Brigata Alpina Taurinense e Comando NATO di Milano) e 12 civili. I test si sono svolti in Italia, nell'estate 2021, con il coinvolgimento di 230 allievi tra le province di Modena, Savona e Lecco. Sempre nel 2021, in Inghilterra, con open day per 6 fine settimana rivolti a studenti e autisti esperti presso il RDS National Training Centre di Donington. Entrambi i test hanno evidenziato che, pur essendo un elemento fondamentale della formazione, il simulatore di per sé non è sufficiente a preparare i conducenti a livelli avanzati di guida autonoma, ma è necessario che questo strumento sia integrato con la conoscenza dei sistemi elettronici di bordo e una parte pratica che permetta concretamente al conducente di sperimentarli e mettersi alla prova. Le simulazioni virtuali e le lezioni di guida in ambiente protetto hanno permesso di confermare l'efficacia del modello composto da moduli teorici. Un importante strumento che potrà contribuire a supportare concretamente il delicato processo di transizione verso una modalità di guida che vedrà sempre di più il coinvolgimento dei Veicoli Connessi e Autonomi.