Jaguar Land Rover, Open Innovation accelera la sostenibilità

Prende il nome di Open Innovation la nuova strategia di Jaguar Land Rover che punta ad accelerare il processo realizzativo di tecnologie sostenibili di prossima generazione. In linea con la visione di Modern Luxury del gruppo. La direzione Open Innovation, ovvero un modello di innovazione distribuita che coinvolge flussi di conoscenza esterni ed interni al gruppo Jaguar Land Rover, coinvolgerà startup, scaleup e aziende nell'ambito dell'elettrificazione, della connettività, dei servizi digitali, del metaverso, dell'Intelligenza artificiale e della sostenibilità.

Proprio per questo Jaguar Land Rover lancerà nel Regno Unito un hub dedicato all'innovazione, che vedrà la collaborazione di Plug and Play, piattaforma dedicata ad investitori e aziende. In aggiunta, altre due distinte partnership con Cubo Itau e Firjan consentiranno l'accesso all'ecosistema delle startup latinoamericane più innovative. L'iniziativa, nel suo complesso, rientra nell'ambito della strategia Reimagine di Jaguar Land Rover che riassume la volontà di dare vita ai veicoli più lussuosi e desiderabili, destinati ai clienti più esigenti.

"Con il lancio della piattaforma Open Innovation - ha commentato François Dossa, Executive Director Strategy and Sustainability di Jaguar Land Rover - Jaguar Land Rover si rivolge all'intero ecosistema della mobilità e della sostenibilità per offrire un'esperienza senza precedenti ai clienti, dando forma in questo modo, al futuro della nostra industria. Esploreremo ogni ambito, dalle batterie di seconda vita all'economia circolare, fino ai nuovi servizi digitali, fintech e insurtech. Il tutto naturalmente sarà in linea con la visione di Jaguar Land Rover e il suo inorgogliente ruolo di creatore di Modern Luxury".

Collaborando con innovatori ed esperti del settore, il programma Open Innovation aiuterà l'azienda a identificare servizi digitali, prodotti, strumenti e processi innovativi che possano contribuire al raggiungimento dell'obiettivo entro il 2039 delle zero emissioni.