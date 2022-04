Auto: Unrae premia tesi su marketing automobilistico

L'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere, ha consegnato le borse di studio agli 11 neolaureati delle università italiane, vincitori del concorso che premia le più brillanti tesi di laurea sul marketing automobilistico. La cerimonia si è svolta al termine dell'assemblea generale dei soci e i premi sono stati consegnati dal presidente Michele Crisci e dagli amministratori delegati e direttori generali delle case automobilistiche associate.

La Giuria del concorso ha voluto evidenziare la qualità delle tesi, assegnando quest'anno una borsa di studio extra oltre alle 10 previste dal bando. Inoltre, è stato annunciato che per la prossima edizione verrà aggiunto un premio speciale permanente attribuito a una tesi storica sull'Unrae, presenti sul mercato italiano, fondata nel 1950. Oltre alla borsa di studio in denaro, i vincitori potranno entrare in contatto con le case automobilistiche associate e cogliere l'eventuale opportunità di uno stage di 6 mesi. Inoltre, grazie alla collaborazione fra l'Unrae e l'Editoriale Domus, i vincitori avranno l'opportunità di partecipare gratuitamente al Master Marketing Automotive promosso dall'Editoriale Domus e dalla testata specializzata Quattroruote.

L'Unrae ha anche annunciato il lancio della 22a edizione dell'iniziativa, che esaminerà le tesi di laurea sul marketing automobilistico discusse nel periodo primo ottobre 2021- 31 luglio 2022. La partecipazione sarà riservata ai laureati con voto non inferiore a 105/110 o equivalente.