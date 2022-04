Stellantis: primo Hackathon, 22.000 dlr a team universitari

Diversi studenti universitari hanno partecipato al primo Stellantis Hackathon a Detroit dal 22 al 24 aprile. L'evento ha coinvolto studenti universitari appassionati di tecnologia e "problem solver" creativi per applicare alla guida i principi della "gamification" allo scopo di rendere la mobilità più sicura e a basso consumo. I team hanno utilizzato il kit di sviluppo software di Stellantis basato sul cloud, i dati ottenuti dai veicoli e l'esperienza degli ingegneri del software Stellantis per creare un'app e presentarla a una giuria costituita da esperti del settore. L'Hackathon, annunciato durante la presentazione del Software Day 2021 di Stellantis a dicembre, ha messo in palio 15.000 dollari per la squadra vincitrice, 5.000 dollari per il secondo classificato e 2.000 dollari per il terzo.

I veicoli resi più efficienti dall'impiego di software giocano un ruolo chiave nel piano strategico Dare Forward 2030 che prevede la circolazione di 34 milioni di auto connesse monetizzabili entro il 2030. "Siamo entusiasti di offrire a giovani e brillanti studenti l'occasione di affinare le proprie competenze in un ambiente reale e stimolante, proponendo le loro idee ai nostri esperti di software", commenta Yves Bonnefont, chief software officer di Stellantis.

Il piano dell'azienda include la creazione di una "Data and Software Academy" per formare più di 1.000 persone l'anno, assumendo talenti software.