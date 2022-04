Salone dell'Auto di Detroit, confermato 14-25 settembre 2022

Gli organizzatori del North American International Auto Show, più noto come Salone di Detroit , hanno annunciato ulteriori dettagli del primo evento statunitense indoor-outdoor collocato nel calendario in periodo autunnale (storicamente si svolgeva nei primi giorni di gennaio) dal 14 al 25 settembre 2022.

Tra le altre novità annunciate anche i programmi per i test dinamici dei veicoli, le attività gratuite dedicate alla comunità fuori dal Salone, il ritorno della Charity Preview - la grande serata di beneficienza il giorno prima dell'apertura, che ha generato oltre 121 milioni di dollari di donazioni sin dal suo inizio nel 1976 - e un nuovo logo per la manifestazione.

Sede principale del North American International Auto Show sarà il complesso espositivo Huntington Place di Detroit , che in precedenza era conosciuto come Cobo Center, cioè il luogo che tradizionalmente ospitava questo importante Salone internazionale. Dedicato ad Albert Cobo, sindaco di Detroit tra il 1950 e il 1957 venne realizzato negli Anni '60 dagli architetti italo americani Louis e Gino Rossetti.

Oltre al centro congressi Huntington Place, saranno coinvolti nello svolgimento dell'evento la Hart Plaza, il lungofiume e diversi tratti del nuovo circuito cittadino dove ne 2023 si disputerà il Gran Premio di Detroit di Indy Car.

"Il Salone dell'auto di quest'anno svolge un ruolo di vitale importanza nella promozione delle tecnologie emergenti, in particolare nell'ambito dei veicoli elettrici - ha affermato Rod Alberts, direttore esecutivo del Detroit Auto Show - ed essendo l'evento che precede la presentazione dei nuovi modelli in autunno, prevediamo che sarà un elemento fondamentale per le decisioni di acquisto dei consumatori".

Gli organizzatori hanno dichiarato che l'area espositiva principale di Huntington Place è esaurita, dedicata come sarà ad un mix di dimostrazioni pratiche, di stand dedicati al veicoli tradizionali e alle vetrine dell'innovazione nella tecnologia automobilistica. La sezione AutoMobili-D (AMD) presentata dalla Michigan Economic Development Corporation, torna all'interno di Huntington Place con oltre 80 aziende tecnologiche, fornitori di primo livello e start-up, nonché importanti università.