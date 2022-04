Il Mugello Stradale torna come gara automobilistica di regolarità

Torna questo fine settimana il 'Circuito stradale del Mugello', gara automobilistica di regolarità che rievoca quella omonima di velocità su tracciato stradale tenuta tra il 1914 ed il 1970 nota anche come 'Gran premio del Mugello' e tappa ambita dai piloti e dalle case alla stregua della Targa Florio e del vecchio Nurburgring lungo. Sulle ceneri del Circuito stradale nacque l'idea dell'autodromo del Mugello.

Al 'Circuito stradale del Mugello' di regolarità prenderanno dunque parte ben 73 vetture fra le quali dei veri e propri gioielli come un'Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato (1929), una Aston Martin Le Mans (1933), due Fiat Balilla "Coppa d'Oro" (1933-1934), due Lancia Aurelia B20 (1952-1953) e un'Alfa Romeo Giulia TZ (1964). Prenderanno parte alle gare anche 18 vetture Gt stradali prodotte dal 1991 in poi, che rientrano nel raggruppamento denominato 'Tributo del Circuito Stradale del Mugello'. La tappa di sabato scatterà dal Piazzale Michelangelo di Firenze e si svolgerà nel Chianti e nell'Empolese Valdelsa, mentre domenica la carovana si sposterà nel Mugello per ripercorrere lo storico circuito stradale che toccherà Scarperia, il passo del Giogo, Firenzuola, il passo della Futa, Barberino e si concluderà all'autodromo del Mugello dove si svolgeranno le premiazioni. La manifestazione è stata organizzata dall'Automobile Club d'Italia, dall'Automobile Club Firenze e dal Club ACI Storico, oltre al prezioso intervento della Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti, dal nome del pilota fiorentino plurivittorioso (vinse quattro volte la Mille Miglia e due volte la Targa Florio).

"E' un evento storico ancora in grado di suscitare tante emozioni", ha detto l'assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione tra i tanti che hanno partecipato alla presentazione mentre per l'assessore al turismo di Firenze, Cecilia Del Re, ''la corsa automobilistica crea un indotto turistico importante. Stiamo lavorando per fare in modo che questi eventi facciano da traino per aumentare la permanenza media dei turisti sul territorio''.