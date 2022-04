Dacia: il brand straniero più venduto in Italia cambia look

Dopo la Francia, parte da Roma la fase di rinnovamento della rete di vendita di Dacia Italia, caratterizzata da una nuova identità visuale esterna studiata per sottolineare lo sviluppo della Marca e della sua gamma di prodotti. Sempre restando fedele ai suoi valori fondamentali di semplicità, robustezza e frugalità. Con questa nuova identità di impatto, la Marca rafforza la visibilità esterna e la modernità della sua rete. La sede del Renault Retail Group Roma presenta una linea color kaki che evidenzia i contorni dell'edificio del concessionario ed incarna la robustezza, la semplicità e il carattere outdoor della Marca. La stessa linea circonda anche il logo Dacia, realizzato con lettere luminose: color kaki di giorno e bianco di notte, con dettagli neri per accentuarne la robustezza. Il grande totem principale facilita l'individuazione della zona dedicata al brand, mentre un secondo totem, posizionato di fianco alla porta di ingresso, dà il benvenuto ai clienti e fornisce informazioni pratiche. L'implementazione della nuova segnaletica esterna in Rete coinvolgerà progressivamente tutti gli showroom e successivamente continuerà portando i nuovi standard anche all'interno.

"Oggi è un giorno importante per Dacia Italia. La Nuova Identità Visuale inaugurata con Renault Retail Group rappresenta il primo tassello di un'evoluzione che coinvolgerà almeno il 40% degli showroom italiani Dacia entro la fine del 2022." Dichiara Guido Tocci, Direttore di Dacia Italia. "Si tratta di un passo fondamentale per il Brand, che oggi in Italia si afferma come la Marca straniera più venduta a privati nel primo trimestre del 2022. Il Brand si sta evolvendo ed anche velocemente. Sono fiero di poter guidare la Business Unit Dacia Italia in questo percorso di crescita, non solamente commerciale, ma anche fortemente legata all'immagine della Marca."