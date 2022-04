Bugatti Veyron, una replica costa 150mila dollari

Una Bugatti Veyron per soli 150mila dollari, ma sotto al 'vestito' c'è una Pontiac GTO. Il veicolo in questione è una replica di Bugatti Veyron, per la quale i progettisti hanno scelto come base di partenza una Pontiac GTO del 2004, spinta da un motore LS1 V8. Ed è proprio il propulsore che garantisce alla replica una buona dose di cavalli, anche se meno della metà di una vera Veyron.



Le dimensioni della Pontiac GTO consentono però alla replica di non apparire troppo esageratamente fuori misura rispetto al suo originale. Anche l'interno è stato modificato in modo significativo. A differenziare i due veicoli, l'originale dalla replica, è soprattutto il prezzo di vendita. Se una 'vera' Veyron potrebbe facilmente raggiungere una quotazione dei due milioni di dollari nel mercato attuale, la replica su base Pontiac GTO è invece in vendita su eBay ad un prezzo, sempre in dollari, che si ferma alla soglia dei 150 mila.

Per rendere la replica ancora più 'fedele', oltre alle modifiche strutturali, al motore della Pontiac GTO è stato modificato anche i suono, per essere più simile a quello della Veyron. Le prestazioni, però, non potrebbero essere le medesime di quelle assicurate dal W16 da 8 litri dell'originale.