BMW M2 CS Racing Cup Italy, il via sul circuito di Monza

Si apre nel segno di Gigi Ferrara la seconda stagione della BMW M2 CS Racing Cup Italy nel Tempio della Velocità di Monza. Il pugliese di V-Action by Nanni Nember domina gara 1 scattando dalla pole position, mentre in gara 2, dopo aver preso il via dalla seconda piazza, si invola nuovamente verso la vittoria. Due volte sul secondo gradino del podio il campione in carica Gustavo Sandrucci (Progetto E20 by BMW Roma), mentre al terzo posto si dividono il podio Filippo Maria Zanin (Pro Motorsport by My Car Milano) in gara 1 e Marco Zanasi (Pinetti Motorsport By Autoclub) in gara 2.

La prima gara della stagione vede Gigi Ferrara scattare dalla pole position affiancato dal campione in carica, Sandrucci. Le condizioni meteo costringono la direzione gara a dare il via alle spalle della safety car. Quando la vettura di sicurezza rientra in pit lane è il pugliese a mantenere la testa della gara, mentre Zanin cerca di impensierire Sandrucci per la seconda posizione. La lotta tra Sandrucci e Zanin si accende a 10 minuti dal termine con il pilota di Pro Motorsport by My Car Milano che riesce a passare il campione 2021 dopo una serie di sorpassi e controsorpassi. Ad approfittarne è Vullo che riduce il gap e va a formare un terzetto. Sandrucci all'ultimo giro sferra l'attacco decisivo che gli consegna il secondo gradino del podio davanti a Zanin e Vullo. Ottima quinta posizione per Marco Zanasi davanti a Stefano Stefanelli (Esseracing by Brandini) e Alberto Naska, ospite di BMW Italia. A completare la top 10 di gara 1 Manuel Lasagni (Guidare Pilotare by Turbosport), Marco Pellegrini (Pinetti Motorsport by Autotorino) e il Campione Italiano Sport Prototipi 2021 Danny Molinaro (AC Racing Technology by M.Car).

Partenza che premia Zanin in gara 2 con Gigi Ferrara che si incolla subito agli scarichi del poleman, su pista asciutta.

Escursione nella sabbia della Curva Biassono per Jody Vullo, costretto al ritiro. Ferrara rompe gli indugi e dal primo giro si porta al comando, seguito al termine della seconda tornata da Gustavo Sandrucci. Anche Zanasi si porta a ridosso del pilota di Pro Motorsport by My Car Milano, ma esagera la staccata in fondo al rettilineo al primo tentativo. Il pilota di Pinetti Motorsport By Autoclub viene raggiunto anche da Lorenzo Marcucci (Guidare Pilotare by Turbosport) e la battaglia per il podio si infiamma con diversi attacchi e difese da parte dei tre protagonisti. Zanasi riesce a prendere il largo, mentre Marcucci ha la meglio su Zanin. Risale la classifica anche Alberto Naska che, con la vettura di BMW Italia, supera Jacopo Baratto (V-Action by ErreEffe Group) per la sesta posizione e dimostra di avere da subito grande confidenza con la M2. Ferrara conquista anche gara 2 davanti a Sandrucci e Zanasi, con Marcucci e Filippo Maria Zanin che completano le prime cinque posizioni. Sesto è Alberto Naska che ha la meglio su Jacopo Baratto sotto la bandiera a scacchi, mentre a chiudere la top 10 sono Stefano Stefanelli (Esseracing by Brandini), ottavo davanti a Massimo Zanin (Pro Motorsport by My Car Milano) e ancora una volta a Danny Molinaro.

Il prossimo appuntamento con la BMW M2 CS Racing Cup Italy il 4 e 5 giugno al Misano World Circuit - Marco Simoncelli.