F1: Delusione Ferrari a Imola, vince Verstappen

Delusione per aver fallito l'obiettivo di vincere davanti al popolo rosso accorso in massa a Imola, ma anche la voglia di guardare avanti per continuare la strada tracciata nei primi gran premi dell'anno, tenendosi stretti i primati nelle classifiche Piloti e Costruttori. Sono questi i sentimenti in casa Ferrari al termine del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, con Charles Leclerc a lungo sul podio, poi finito sesto dopo un un testacoda al giro numero 53 e Carlos Sainz partito quarto, ma uscito dopo la prima curva a causa di un impatto con la McLaren di Daniel Ricciardo. Il giovane monegasco, ancora primo nel Mondiale dopo quattro Gp, non cerca alibi: "Questa stagione ho sempre guidato molto bene, oggi ho guidato bene fino all'errore. Abbiamo perso sette punti potenziali, perdiamo punti che saranno importanti a fine campionato. La responsabilità è mia, non ci sono scuse". Cos'è successo? Con la sua F1-75 stava rincorrendo Perez dopo il secondo pit stop: "Ho visto che era un giro dove forse c'era l'opportunità di passare secondo, ho provato a fare troppa velocità e ho perso la macchina. Sono dispiaciuto per tutto il team, per i tifosi". La testa è già a Miami: "Dobbiamo guardare a cosa è successo e tornerò più forte", continuando a sviluppare la vettura visto che di sicuro la Red Bull, dopo la doppietta di oggi, fa più paura. Anche Sainz prova a non disperarsi, nonostante per la seconda gara di fila sia stato costretto al ritiro all'inizio della corsa: "E' un momento difficile - dice - avevo voglia di fare questa gara sul bagnato, ma per qualche ragione non ho avuto fortuna in questo weekend. Sono due gare consecutive che non riesco a fare più di due giri, mi manca il rodaggio che vorrei avere in questo momento". Ma "è così questo sport, bisogna rimanere positivi, i miei momenti arriveranno se continuo a fare bene il mio lavoro". Il team principal, Mattia Binotto, invita il gruppo a non abbattersi: "Eravamo qui per lottare. Oggi la differenza l'hanno fatta i dettagli", commenta, ammettendo la delusione per gli errori e perché si poteva raccogliere di più, ma "lo spirito è quello giusto, non dobbiamo abbatterci, oggi bisogna tenere il morale alto, ci sono stati piccoli episodi, piccoli dettagli. Penso alla partenza e poi a un pit stop non perfetto e magari quel margine serviva a Charles a stare davanti". Bisogna "mantenere il sorriso e pensare alle prossime sfide".