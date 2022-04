Opel Corsa, i suoi primi quarant'anni

Se il 2022 è un anno di anniversari per Opel, la casa automobilistica celebra anche il 40° compleanno di Corsa. Lanciata nel 1982 e oggi giunta alla sesta generazione, l'attuale Opel Corsa è stata la piccola più popolare in Germania e l'auto più venduta di tutto il Regno Unito. La Opel Corsa-e elettrica a batteria ha invece vinto il 'Volante d'Oro 2021 e rappresenta già circa un quarto di tutte le vendite di Opel Corsa.



Guarda le fotoOpel Corsa

La nuova piccola tedesca uscì dalla linea di produzione per la prima volta nell'autunno del 1982 nel nuovo stabilimento di Saragozza e intraprese immediatamente il percorso che la portò a diventare un grande successo di Opel. A oggi, più di 14 milioni di unità sono uscite dagli stabilimenti, la maggior parte prodotte a Saragozza e Eisenach.

Il successo è dovuto in gran parte alle tecnologie che sono state introdotte nelle diverse generazioni di Opel Corsa e che in precedenza erano disponibili solo su veicoli di categorie superiori. Tra di esse vi sono sistemi di sicurezza e assistenza come l'ABS e gli airbag e la telecamera anteriore con indicatore della distanza di sicurezza, il riconoscimento dei cartelli stradali e il sistema di mantenimento della corsia di marcia e, più di recente, i fari anteriori attivi Intelli-Lux LED Matrix che non accecano gli altri guidatori.

La piccola vettura di successo è arrivata alla sesta generazione guardando al futuro. Dal 2019 è infatti disponibile anche in una versione totalmente a zero emissioni come la Opel Corsa-e, elettrica a batteria.