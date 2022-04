Mims, per decarbonizzare il futuro dell'auto è elettrico

La via per ridurre le emissioni climalteranti passa per l'elettrificazione, soprattutto per il trasporto su strada, auto e veicoli leggeri. Biometano, idrogeno verde, biocombustibili avanzati e combustibili sintetici potranno servire a decarbonizzare trasporti più difficilmente elettrificabili, come navi e aerei. Necessario però continuare a investire in ricerca e sviluppo. Sono le conclusioni del Rapporto "La decarbonizzazione dei trasporti" elaborato dalla Struttura Transizione Ecologica della Mobilità e delle Infrastrutture (STEMI) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Per raggiungere gli obiettivi europei e la riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030 è necessario accelerare sulla decarbonizzazione della mobilità. In Italia il settore è direttamente responsabile del 25,2% delle emissioni di gas a effetto serra e del 30,7% di quelle di CO2, cui si aggiungono quelle dell'aviazione e del trasporto marittimo internazionali. Ma è quello di passeggeri e merci su strada a essere "colpevole" del 92,6% delle emissioni nazionali del comparto. Secondo lo studio, i mezzi elettrici a batteria sono l'opzione più idonea per raggiungere gli obiettivi 2030: la sola sostituzione dei veicoli a combustione interna - 99% del trasporto stradale - con mezzi elettrici porterebbe il 50% in meno delle emissioni sul ciclo di vita del trasporto leggero su strada. Risultato che migliorerebbe aumentando la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. E i vantaggi del costo e possesso di un veicolo elettrico sarebbero anche economici. Ma occorre "potenziare l'infrastruttura di ricarica e investire sulla produzione industriale nazionale di batterie e di veicoli, favorendo il riciclo dei materiali rari".

Per la decarbonizzazione del trasporto pubblico locale urbano la scelta di mezzi elettrici è "la migliore opzione in termini infrastrutturali e di riduzione delle emissioni". Lo evidenzia il Rapporto elaborato dalla Struttura Transizione Ecologica della Mobilità e delle Infrastrutture del Mims. In ambito extraurbano, anche l'idrogeno verde potrebbe rappresentare un'opportunità, in particolare nei distretti in cui la produzione è funzionale alla decarbonizzazione anche di altri settori industriali. Per i camion lo studio identifica 3 alternative: veicoli a batteria con necessità di ricarica ad altissima potenza (1 MW) o di scambio delle batterie, elettrici alimentati attraverso una linea aerea installata sulle autostrade e, a certe condizioni, a idrogeno verde. Il risparmio di emissioni può arrivare al 70%. Sul settore ferroviario, qualora l'elettrificazione non sia possibile, il rapporto considera la sostituzione degli attuali treni con mezzi a batteria, ibridi o, in alcuni contesti, a idrogeno verde.

L'abbattimento delle emissioni sul settore navale, invece, dipenderà "sia dallo sviluppo di navi più efficienti dal punto di vista energetico, sia dalla transizione verso vettori energetici decarbonizzati". Metanolo e idrocarburi sintetici, biocombustibili, idrogeno e ammoniaca sono possibilità per le tratte lunghe, ma, essendo ancora in fase sperimentale, è "fondamentale investire in ricerca e sviluppo per accelerarne l'adozione". Anche la decarbonizzazione nel settore aereo richiede soprattutto l'efficientamento dei mezzi. Lo studio prevede piccoli aerei a propulsione elettrica per le tratte brevi, e biocombustibili sostenibili e idrocarburi sintetici (in fase di sviluppo) per quelle lunghe.