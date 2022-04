MINI John Cooper Works, ritorno al Nürburgring

E' un ritorno dopo una pausa di dieci anni, per MINI John Cooper Works che tornerà a competere nella leggendaria 24 ore del Nürburgring. Un'auto da corsa portata in pista dal team privato Bulldog Racing e costruita a Nürburg gareggerà infatti nella classe SP3T, in occasione della cinquantesima edizione della gara che si svolgerà dal 26 al 29 maggio sul tracciato di 25,378 chilometri, composto dal circuito del Gran Premio e dalla leggendaria Nordschleife del Nürburgring.



L'iniziativa è stata lanciata a settembre dello scorso anno dalla Bulldog Racing nella regione dell'Eifel, a pochi metri dal Nordschleife. Il veicolo di partenza è una MINI John Cooper Works con motore turbo a 4 cilindri da 306 CV e una coppia massima di 450 Nm. Il cambio Steptronic a 8 rapporti, che viene direttamente dalla produzione in serie, vanta un bloccaggio meccanico del differenziale integrato con un effetto di bloccaggio fino al 70%, assicurando che la coppia motrice sia convertita in prestazioni senza alcuna perdita.

Alla MINI John Cooper Works di serie sono poi state apportate alcune modifiche dedicate alla pista, a partire dall'installazione di una gabbia da corsa sviluppata appositamente per questo modello. Il volume del serbatoio del carburante è stato aumentato a 100 litri e sono stati fatti interventi di vasta portata per quanto riguarda l'aerodinamica e che comprendono anche un'ala posteriore regolabile, un sottoscocca completamente coperto, un diffusore posteriore e uno splitter anteriore. Anche il peso è stato decisamente ridotto con tutta una serie di accorgimenti e materiali leggeri.