Leonardo Arduini correrà nella smart e-cup con Crema Diesel

Il team Crema Diesel conferma la sua presenza nell'edizione 2022 della smart e-cup all'insegna dell'innovazione nel mondo automotive e si affida al giovanissimo pilota milanese Leonardo Arduini. Figlio del cinque volte Campione Italiano Massimo, all'inizio di quest'anno il più giovane della dinastia Arduini è stato il primo pilota a vincere, peraltro al debutto, una gara sul ghiaccio con una vettura full electric nel Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio.

Crema Diesel si prepara ad una svolta netta in questa stagione, passando da un pilota di grande esperienza e talento come Michele Spoldi ad una giovane promessa del motorsport a cui sarà affidata la guida di una vettura che si presenta completamente rinnovata nella livrea, giovanile e allo stesso tempo iconica.

"Mi sento decisamente elettrizzato! La macchina è spaziale! Sono davvero grato a Crema Diesel per questa occasione, non vedo l'ora di scendere in pista a Vallelunga. Questa sarà la mia prima stagione completa!", ha commentato Leonardo Arduini, che compirà 17 anni tra pochi giorni. "Cercherò di mettere in pratica sia i consigli di mio padre sia quelli del mio coach Fulvio Ferri, che con le smart ha vinto due titoli italiani".