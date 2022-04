Jeep 4xe premia i clienti per i loro modi di guida sostenibili

Jeep decide di premiare i propri clienti attraverso un sistema di remunerazione dei comportamenti di guida più attenti all'ambiente. Il programma è stato lanciato su tutta la gamma Jeep 4xe che comprende le versioni Plug-in Hybrid di Renegade, Compass, Wrangler e dell'all-new Grand Cherokee che verrà lanciato nel secondo semestre del 2022. Il servizio, integrato nell' app "Jeep" e valido in 13 paesi europei, premia i clienti che caricano regolarmente le proprie Jeep 4xe assegnando loro KiriCoin, una moneta virtuale spendibile in un marketplace dedicato con oltre 350 brand. L'iniziativa è stata sviluppata dalla start-up green-tech Kiri Technologies, in collaborazione con la Business Unit e-Mobility di Stellantis che ha messo a frutto la propria esperienza nell'ambito dei servizi digitali dedicati ai clienti automotive.

Attraverso l'app "Jeep" è possibile verificare in tempo reale i KiriCoin accumulati, le proprie performance di ricarica e il proprio stile di guida. Lo scopo principale del programma è infatti quello di incentivare la ricarica, privata e pubblica, delle Jeep 4xe ed il conseguente utilizzo della modalità di guida puramente elettrica da parte dei clienti. In poche parole "più ricarichi, più guidi rispettando l'ambiente, più riduci il costo di esercizio della tua Jeep e… più KiriCoin ottieni".

"Il brand Jeep - afferma Antonella Bruno, Responsabile del brand Jeep per l'Europa - sta accelerando il suo processo di elettrificazione: dopo il lancio di Renegade e Compass 4xe nel 2020, seguito da Wrangler 4xe a giugno 2021, e a marzo 2022 le versioni plug-in hybrid rappresentano 1 su 3 vetture vendute, conferendo al Brand la leadership del mercato "Low Emission Vehicle" in Italia. E con il prossimo lancio del nuovo Grand Cherokee, che arriverà nella seconda metà del 2022, completeremo la nostra gamma elettrificata in Europa. In parallelo, chiuderemo la vendita delle versioni non elettrificate nei principali mercati europei come segno del nostro impegno verso i clienti europei per garantire un futuro di "Libertà a Zero Emissioni". "Questo - ha aggiunto Antonella Bruno - è solo l'inizio di una grande storia e di una grande successo per Jeep©. Il primo di marzo, Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha rivelato le immagini della prima Jeep 100% elettrica, come parte del piano strategico del Gruppo. E Kiri è parte di questo viaggio sostenibile per il nostro brand".