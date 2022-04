Caro benzina: Gdf Belluno, multe per 8.000 euro a gestori

Ammontano ad oltre 8.000 euro le sanzioni comminate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Belluno, e dai finanzieri del Gruppo di Belluno, della Compagnia di Cortina d'Ampezzo e dalle Tenenze di Feltre, Auronzo di Cadore ed Agordo nei controlli sui prezzi dei carburanti sul territorio provinciale.

Le Fiamme Gialle bellunesi hanno individuato 12 impianti irregolari sia per la pubblicità dei prezzi e la loro esposizione al pubblico, sia per la comunicazione periodica dei prezzi al Ministero dello Sviluppo Economico che la corretta gestione delle giacenze di prodotto.

Sono 10 i gestori multati per "omessa comunicazione dei prezzi praticati" per ogni tipo di carburante commercializzato.

E' stata infine contestata una violazione per la modifica all'impianto di distribuzione senza autorizzazione e una violazione per cessione di prodotto in evasione d'imposta.