Auto: Giorgetti, Europa deve essere autonoma su componenti

"Tornerà a essere importante avere determinate produzioni almeno in Europa, dobbiamo essere autonomi perché abbiamo scoperto che se manca un pezzo del ciclo produttivo o un determinato componente si blocca l'intera catena produttiva". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, intervenuto in collegamento video al congresso nazionale della Fim Cisl.

"In questa fase paradossalmente partirà un mercato delle ricollocazioni. Dobbiamo essere in grado di convincere che in questo Paese conviene investire, ci sono le competenze, le capacità dei lavoratori per fare bene. Dobbiamo cogliere queste opportunità", ha aggiunto Giorgetti.