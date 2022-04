Zingaretti, a Garbatella il primo car sharing condominiale

Terminati i lavori di edilizia residenziale pubblica nel quartiere Garbatella a Roma. Per l'occasione questa mattina il presidente di Regione Lazio Nicola Zingaretti, insieme all'assessore alle politiche abitative Massimiliano Valeriani e al presidente dell'VIII municipio di Roma Amedeo Ciaccheri hanno fatto visita al complesso Ater di via Edgardo Ferratti. In occasione del centenario della Garbatella, la Regione e l'Ater hanno messo in campo circa 1,2 milioni di investimenti per un programma di opere di riqualificazione e manutenzione per alcuni edifici storici del quartiere. Zingaretti ha annunciato una nuova sperimentazione che coinvolgerà la zona e le palazzine Ater. "Qui inaugureremo il primo car sharing condominiale italiano. In questo momento sono aperti 30 cantieri in 17 quartieri della città", ha spiegato Zingaretti. "Abbiamo consegnato con Pnrr 240 mln di progetti per circa 55 interventi su 2800 case che si aggiungono ai 100 milioni di risorse regionali per l'Ater", ha proseguito.

"Abbiamo una missione, un obiettivo che è quello di consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti una città più bella di come l'abbiamo trovata. Questi cantieri hanno un valore perché aumentano la qualità della vita e riducono le disuguaglianze", ha concluso il presidente di Regione. La fibra ottica è stata portata in 178 alloggi di erp della Garbatella e complessivamente il piano di installazione della banda larga sta raggiungendo le periferie di Roma: già presente in oltre 11.240 appartamenti, mentre i restanti 4.850 alloggi saranno raggiunti dalla fibra entro la fine 2022. Grazie al bando sono stati anche assegnati circa 30 locali commerciali Ater con un costo di locazione calmierato al 50% per creare nuove opportunità di rilancio economico contribuendo a valorizzare il tessuto sociale del quartiere.