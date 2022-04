Patenti: Toscana prima per numero di candidati in attesa

Sono Toscana e Lombardia le regioni dove più candidati sono in attesa di svolgere l'esame di teoria della patente. In Toscana sono attualmente 24.700, ovvero lo 0,90% rispetto alla domanda potenziale, calcolata sul bacino di persone fra i 14 e gli 80 anni, a fronte di una media nazionale dello 0,67%. In Lombardia sono 71.600, lo 0,87%. Lo riferisce Pasquale D'Anzi, direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, in relazione alle problematiche della Motorizzazione civile, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera. Per gli esami di guida la regione con più candidati in attesa è la Sardegna, dove sono 10.000. Anche Liguria e Lombardia hanno numeri elevati rispetto al bacino potenziale. Per gli esami di teoria i tempi d'attesa medi non superano i due mesi dalla prenotazione, mentre per la pratica si aspettano 98-100 giorni in Toscana e Sardegna, oltre 100 in Lombardia e Liguria e 117 in Emilia-Romagna.