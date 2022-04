F1: Aci Sport, oltre 120.000 biglietti venduti per Gp Imola

Ha superato quota 120.000 il numero dei biglietti venduti per il 'Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna' quarta prova del Mondiale di Formula 1 in programma a Imola il prossimo fine settimana. Lo rende noto l'Aci Sport. Sul circuito 'Enzo e Dino Ferrari', i tanti tifosi del Cavallino Rampante puntano a una vittoria che manca da 16 anni, quando a trionfare, nel 2006, fu Michael Schumacher.

Per ogni giornata la capienza massima consentita è di 73.000 posti. Oltre a 9.000 tagliandi 'circolar', spiega ancora Aci Sport, "soltanto mille sono i tagliandi ancora disponibili per le tribune per la giornata di domenica, quella del Gran Premio" mentre sono aperte le vendite con maggior disponibilità di biglietti 'circolari', tribune e prato anche per il venerdì e il sabato quando è in cartellone la 'Sprint Race', una sorta di mini Gran Premio sulla distanza di 21 giri. Quella di Imola sarà la prima delle tre gare sprint in programma nel Mondiale 2022 che assegnano punti iridati ai primi otto classificati.